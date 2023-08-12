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06:35, 12 августа 2023Наука и техника

iPhone 12 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 снизилась до 60 тысяч рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, аппарат можно приобрести за 60 тысяч рублей. «Смартфон Phone 12 — проверенный временем айфон. Продажи стартовали в 2020 году, тогда за него просили 80 000 рублей», — заметили журналисты медиа. Таким образом, стоимость аппарата снизилась на 25 процентов.

Девайс получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 2815 миллиампер-часов. Устройство имеет NFC, Face ID, стереодинамики.

Авторы издания напомнили, что iPhone 12 оказался первым смартфоном Apple, который получил новый дизайн с плоскими рамками. Преемником устройства стал iPhone 13, который можно приобрести в России за 68 тысяч рублей.

Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru сообщили, что iPhone 13 Pro Max подешевел в России на 10 тысяч рублей. Согласно каталогу портала, в начале августа стоимость топового смартфона достигла 100 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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