Топовый iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 Pro Max подешевел в России до 100 000 рублей

Флагманский iPhone 2021 года выпуска подешевел в России на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, стоимость топового смартфона достигла 100 тысяч рублей. Авторы медиа напомнили, что на старте продаж аппарат оценивали в 110 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 13 Pro Max подешевел на 10 тысяч рублей.

Аппарат получил 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с широкоугольным и сверхширокоугольным сенсорами, а также телеобъективом разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 4352 миллиампер-часов.

Смартфон iPhone 14 Pro Max, оказавшийся преемником iPhone 13 Pro Max, доступен в России по цене от 108 тысяч рублей. Устройство отличается наличием более яркого дисплея, флагманского процессора A16 Bionic, тройной камеры с основным объективом разрешением 48 мегапикселей и батареи емкостью 4323 миллиампер-часов.

В конце июля стало известно, что стартовый смартфон серии iPhone 14 рекордно подешевел в России. Стоимость аппарата достигла 75 тысяч рублей, тогда как на старте продаж его оценивали в 85 тысяч рублей.