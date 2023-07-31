iPhone 14 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 снизилась в России на 10 тысяч рублей

Стартовый смартфон серии iPhone 14 рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, цена на iPhone 14 с накопителем 128 гигабайт достигла 75 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 85 тысяч рублей — таким образом, аппарат подешевел на 10 тысяч рублей. Судя по всему, снижение стоимости связано со скорым релизом iPhone 15.

Представленный осенью 2022 года iPhone 14 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов. Телефон также оснащен биометрическим сенсором Face ID, NFC, имеет защиту от влаги по стандарту IP68.

Кроме стартового iPhone 14 актуальная линейка смартфонов Apple включает в себя iPhone 14 Plus, который отличается от базовой модели наличием 6,7-дюймового дисплея. Также в серию входят премиальные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

В конце июня российские ретейлеры зафиксировали снижение цен на новые смартфоны Apple. Так, в МТС рассказали, что на многие модели iPhone 14 цена снизилась до 17 процентов по сравнению с их стоимостью в сентябре прошлого года.