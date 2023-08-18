В МИД России прокомментировали попытку удара украинского беспилотника по Москве

Захарова: Киев подтверждает преступную сущность попыткой удара БПЛА по Москве

Попытка нанести удар по центру Москвы с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подтверждает преступную сущность киевских властей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Очередное подтверждение преступной сущности режима [президента Украины] Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью», — заявила Захарова.

Она отметила, что благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны никто не пострадал, а также удалось избежать значительных разрушений.

Утром 18 августа стало известно о попытке украинского беспилотника атаковать российскую столицу. БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО), его обломки упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной.