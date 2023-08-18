В Кишиневе прокомментировали решение властей России в отношении Молдавии

В МИД Молдавии выразили сожаление из-за мер Москвы в ответ на высылку дипломатов

В МИД Молдавии выразили сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию ряду официальных лиц республики в ответ на высылку дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров, его цитирует официальный Telegram-канал ведомства.

«Решение российской стороны об ответных мерах вызывает сожаление, это не первый случай, когда российские власти прибегают к подобным мерам. Республика Молдова по-прежнему твердо привержена противодействию дестабилизирующим действиям», — заявил Захаров.

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария, чтобы выразить протест в связи с решением молдавских властей выслать из страны часть сотрудников российского посольства.

В министерстве также заявили, что въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Молдавии отныне закрыт.