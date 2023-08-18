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10:33, 18 августа 2023Силовые структуры

Директора московской школы задержали за стрельбу на детской площадке

В Москве задержали стрелявшего на детской площадке из пистолета директора школы
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве 43-летнего директора школы задержали за стрельбу на детской площадке в воздух. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, местные жители позвонили в полицию и рассказали, что на площадке в Окружном проезде слышны звуки стрельбы. Силовики приехали и увидели директора школы №734 и его 36-летнюю коллегу, которая работает педагогом-организатором.

Обоих сотрудников отвезли в отдел. Выяснилось, что мужчина хотел для детей снять ролик в честь дня Бородино. Он нашел у себя пистолет пугач и записывал инструкцию по применению. По факту произошедшего назначена проверка.

Ранее директор школы в Дагестане решил сам построить туалет из-за нехватки денег.

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    Екатерина Власова
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