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16:52, 18 августа 2023Наука и техника

Российская «Панорама-А500» оценит защиту от беспилотников

В России представлен комплекс «Панорама-А500» для оценки защиты от беспилотников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Группа ФТК представила комплекс «Панорама-А500», предназначенный для оценки эффективности систем защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что программно-аппаратный комплекс способен, с учетом рельефа местности и климатических условий, проводить исследования электромагнитной обстановки и оценивать качество работы средств радиоподавления беспилотников.

«Представленный нами комплекс позволит не только повысить качество работы оборудования, но и предоставить заказчику информацию о его возможных уязвимостях», — сказал председатель правления Группы ФТК Иван Поминов.

В июне представитель компании-производителя программного обеспечения «Астраком» (торговая марка «Патриот») в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сообщил, что беспилотник «Патриот К40ТЛ», который может противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, пройдет испытания в силовых ведомствах.

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    Иван Потапов
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