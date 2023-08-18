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11:16, 18 августа 2023Россия

Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировочных стрельбах военных

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных. Подробный комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Чиновник пояснил, что мероприятия будут проводиться до полудня в пятницу, 18 августа, на Северной стороне, неподалеку от одной из воинских частей.

Развожаев заверил граждан, что обстановка в Севастополе спокойная.

12 августа губернатор назвал причиной громких звуков в Севастополе тренировку флота.

До этого, по сведениям ТАСС, в прибрежных районах Севастополя неподалеку от главной бухты были слышны выстрелы.

Ранее жители Крыма могли слышать громкие звуки в связи с утилизацией боеприпасов, об этом предупреждал советник главы полуострова Олег Крючков. Людям рекомендовали сохранять спокойствие.

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    Анна Щербакова
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