Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировочных стрельбах военных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных. Подробный комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Чиновник пояснил, что мероприятия будут проводиться до полудня в пятницу, 18 августа, на Северной стороне, неподалеку от одной из воинских частей.

Развожаев заверил граждан, что обстановка в Севастополе спокойная.

12 августа губернатор назвал причиной громких звуков в Севастополе тренировку флота.

До этого, по сведениям ТАСС, в прибрежных районах Севастополя неподалеку от главной бухты были слышны выстрелы.

Ранее жители Крыма могли слышать громкие звуки в связи с утилизацией боеприпасов, об этом предупреждал советник главы полуострова Олег Крючков. Людям рекомендовали сохранять спокойствие.