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15:16, 18 августа 2023Мир

Захарова раскритиковала слова Дуды о цене борьбы с Россией

Захарова после слов президента Польши Дуды заявила, что украинцев используют

Фото: Reuters

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала слова президента Польши Анджея Дуды о цене борьбы с Россией для Запада. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Представитель ведомства напомнила, что польский политик высказался о возможности дешево остановить Российскую армию. По его словам, прямо это можно сделать благодаря тому, что американская сторона якобы не несет потерь в живой силе.

«Надеемся, такие откровения помогут народу Украины наконец осознать, что его бессовестно используют в качестве дешевого инструмента для реализации глобалистских планов Запада», — заявила Захарова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Дуды о «российском империализме». По его словам, Киеву следует и дальше восхищаться своими братьями и союзниками.

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    Виктория Кондратьева
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