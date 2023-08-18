Захарова раскритиковала слова Дуды о цене борьбы с Россией

Захарова после слов президента Польши Дуды заявила, что украинцев используют

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала слова президента Польши Анджея Дуды о цене борьбы с Россией для Запада. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Представитель ведомства напомнила, что польский политик высказался о возможности дешево остановить Российскую армию. По его словам, прямо это можно сделать благодаря тому, что американская сторона якобы не несет потерь в живой силе.

«Надеемся, такие откровения помогут народу Украины наконец осознать, что его бессовестно используют в качестве дешевого инструмента для реализации глобалистских планов Запада», — заявила Захарова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Дуды о «российском империализме». По его словам, Киеву следует и дальше восхищаться своими братьями и союзниками.