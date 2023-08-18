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14:27, 18 августа 2023Забота о себе

Акушерка развеяла мифы о народном способе ускорить роды

Акушерка Кристин Мэллон: отвары из листьев малины не помогают ускорить роды

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Медсестра-акушерка Кристин Мэллон рассказала, какие способы для облегчения родов являются эффективными, а какие — пустой тратой времени. Ее мнение публикует Newsweek.

Мэллон уверена, что самое надежное средство, чтобы роды прошли без осложнений — это вести активный образ жизни во время беременности. Она посоветовала регулярно выполнять аэробные упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений. Речь идет о ходьбе, плавании, игре в теннис, беге или танцах. По словам акушерки, каждая тренировка должна продолжаться не менее 30 и не более 50 минут.

При этом специалистка назвала бесполезными попытки облегчить процесс рождения ребенка с помощью разнообразных отваров или настоек. По ее словам, ей приходилось слышать о множестве народных рецептов, которые якобы помогают при родах. «За годы опыта и наблюдений за тысячами женщин, которые рожают, я не заметила, чтобы чай из листьев ананаса или красной малины хоть как-то ускорили роды», — развеяла миф Мэллон.

Специалистка также добавила, что у некоторых женщин процесс деторождения проходит быстро и легко из-за генетической предрасположенности к стремительным родам. При этом они могут ошибочно полагать, что их опыт является следствием выполнения специальных упражнений или соблюдения особой диеты.

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    Екатерина Улитина
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