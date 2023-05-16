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20:20, 16 мая 2023Забота о себе

Врач развеял самые популярные мифы о зачатии ребенка

Гинеколог Банный: секс в определенных позах не влияет на успешность зачатия и пол ребенка

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Секс в определенных позах никак не влияет на успешность зачатия ребенка и его пол, заявил акушер-гинеколог Денис Банный. Этот и некоторые другие популярные мифы о возможности забеременеть он развеял в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из самых распространенных заблуждений врач назвал уверенность людей, что зачатие возможно только в дни овуляции. Забеременеть можно в любой день цикла, даже во время менструации, подчеркнул он. Также стоит учитывать, что овуляция не всегда наступает в середине цикла: это может произойти на несколько дней раньше или позже, а сперматозоиды остаются активными в полости матки и маточных трубах от трех до пяти дней.

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Забеременеть можно и во время кормления грудью, продолжил Банный. Несмотря на то что некоторое время после родов у женщины нет менструаций и повышен уровень стимулирующего выработку молока гормона пролактина, вероятность зачатия все же сохраняется, отметил гинеколог.

В то же время, по словам Банного, вероятность беременности никак не связана с занятием сексом в определенной позе, например, с поднятыми повыше ногами или с подложенной под поясницу подушкой. Не стоит верить и народной примете, что интимная близость в позе наездницы гарантирует рождение мальчика, подытожил врач.

Зачатие никак не связано с позой. Если оба партнера здоровы, эякуляции во влагалище будет достаточно. (…) Что касается пола, то ни женщина, ни положение ее тела во время полового акта никакой роли не играют. Пол же будущего ребенка зависит только от сперматозоида, который оплодотворит яйцеклетку. Если он несет X-хромосому, будет девочка, а если Y-хромосому — мальчик

Денис Банныйакушер-гинеколог

Ранее акушер-гинеколог Юлия Колода назвала одну из самых распространенных причин бесплодия россиянок. По ее словам, чаще других имеют проблемы с зачатием женщины с лишним весом и диагностированным ожирением.

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Наталья Обрядина
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