Врач назвала одну из самых распространенных причин бесплодия у россиянок

Гинеколог Юлия Колода предупредила, что женщины с ожирением имеют проблемы с зачатием

Женщины с лишним весом и ожирением имеют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка, предупредила репродуктолог, акушер–гинеколог, медицинский директор центра репродукции «Линия жизни» Юлия Колода. Одну из самых распространенных причин невозможности забеременеть среди россиянок она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, принятие своего тела и бодипозитив — полезная практика, позволяющая меньше нервничать и не изнурять себя в гонке за недостижимым идеалом. Однако важно понимать, что лишний вес может быть основной или побочной причиной бесплодия, предупредила врач. Каждая третья женщина с лишним весом приходит на прием к репродуктологу, столкнувшись с проблемой зачатия. Снижение массы тела — первая рекомендация для таких пациенток, отметила Колода.

При ожирении, как правило, нарушается рост фолликула, ухудшается качество ооцитов и слизистой, чаще встречаются такие патологии как полипы и гиперплазия эндометрия. Как следствие, возникают кровотечения и женщине делают постоянные выскабливания Юлия Колода акушер-гинеколог, репродуктолог

Если женщине с лишним весом рекомендуется процедура ЭКО, без похудения тоже не обойтись, продолжила репродуктолог. Министерство здравоохранения РФ рекомендует всем женщинам с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 похудеть на 10-15 процентов для повышения эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий.

Хороший овариальный резерв, возраст до 35 лет — это повод отложить стимуляцию на три-шесть месяцев и потратить это время на снижение веса. Чем выше ИМТ, тем больше потребность в гонадотропинах и тем дольше стимуляция. Похудение даже на пять процентов позволит улучшить ответ на стимуляцию, избежать осложнений и облегчить процедуру переноса эмбриона Юлия Колода акушер-гинеколог, репродуктолог

Колода пояснила, что иногда доступ к яичнику и визуализация осложнены из-за большого количества подкожно-жировой клетчатки.

Если время не позволяет ждать, врачи предлагают пациентке сегментированную программу ЭКО. Сначала проводят забор и оплодотворение яйцеклеток, культивирование и заморозку эмбрионов, а затем — подготовку к переносу. Начинают коррекцию веса, если же у нее есть поликистоз яичников, ей назначают гормональную терапию.

При ИМТ выше 27 и наличии сопутствующих заболеваний, а также при ИМТ 30 и выше для снижения веса применяют медикаментозную терапию

Снижение массы тела важно не только для успешного зачатия, но и для вынашивания беременности, объяснила репродуктолог. У женщин с ожирением повышается риск выкидышей на ранних сроках, гестационного диабета и гипертонии, преэклампсии, рождения крупных или маловесных детей.

Колода отметила, что ожирение — это не показание к кесареву сечению, однако повод для серьезного наблюдения после родов. Нужно следить за густотой крови у молодых матерей и при необходимости использовать антикоагулянтную терапию, чтобы у нее не образовались тромбы или не появились другие осложнения.

«Конечно, есть женщины, которым лишний вес не мешает беременеть и рожать детей. Однако, по опыту работы врачей-репродуктологов, лишний вес очень часто становится причиной проблем с фертильностью, зачатием и в дальнейшем вынашиванием», — заключила врач.

Ранее акушер-гинеколог, специалист по невынашиванию Надин Хамани предупредила об опасности случайных беременностей. Она посоветовала родителям заранее планировать зачатие ребенка и готовится к нему.