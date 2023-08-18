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17:59, 18 августа 2023Из жизни

Огромные питоны заползи под крышу дома и напугали жильцов громким стуком

В Австралии ловец змей поймала заползших под крышу жилого дома питонов

В Австралии ловец змей нашла под крышей жилого дома двух огромных питонов и изловила их. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 14 августа, жители дома в районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, услышали громкий стук, доносившийся с крыши. Решив, что над потолком их дома находятся змеи, они сразу обратились к специалистам. Змеелов по имени Тиарна из организации Sunshine Coast Snake Catchers, прибывшая на помощь, действительно обнаружила заползших под крышу рептилий, которые напугали жильцов. Ими оказались два больших ромбических питона.

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Чтобы поймать змей, Тиарне пришлось проделать в потолке небольшое отверстие. С помощью специального инструмента ловец, стоя на кухонной столешнице, достала первого питона, который сразу обвил ее руку. Затем она вытащила вторую змею, схватив ее за голову и потянув на себя.

Сотрудники Sunshine Coast Snake Catchers опубликовали видео, снятое во время ловли змей. Пользователи сети были поражены храбростью девушки и похвалили ее за проделанную работу. «Она так легко это сделала! Теперь я хочу футболку с Тиарной», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в США змея спряталась в туалете жилого дома и провела там два дня. Хозяйка дома была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как из туалета вылезла рептилия.

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    Алиса Удовик
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