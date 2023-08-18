Огромные питоны заползи под крышу дома и напугали жильцов громким стуком

В Австралии ловец змей поймала заползших под крышу жилого дома питонов

В Австралии ловец змей нашла под крышей жилого дома двух огромных питонов и изловила их. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 14 августа, жители дома в районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, услышали громкий стук, доносившийся с крыши. Решив, что над потолком их дома находятся змеи, они сразу обратились к специалистам. Змеелов по имени Тиарна из организации Sunshine Coast Snake Catchers, прибывшая на помощь, действительно обнаружила заползших под крышу рептилий, которые напугали жильцов. Ими оказались два больших ромбических питона.

Чтобы поймать змей, Тиарне пришлось проделать в потолке небольшое отверстие. С помощью специального инструмента ловец, стоя на кухонной столешнице, достала первого питона, который сразу обвил ее руку. Затем она вытащила вторую змею, схватив ее за голову и потянув на себя.

Сотрудники Sunshine Coast Snake Catchers опубликовали видео, снятое во время ловли змей. Пользователи сети были поражены храбростью девушки и похвалили ее за проделанную работу. «Она так легко это сделала! Теперь я хочу футболку с Тиарной», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в США змея спряталась в туалете жилого дома и провела там два дня. Хозяйка дома была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как из туалета вылезла рептилия.

