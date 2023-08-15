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13:23, 15 августа 2023Из жизни

Змея два дня пряталась от змееловов в унитазе жилого дома

WWNYTV: полоз два дня прятался от змееловов в туалете американки

Змея спряталась в туалете дома жительницы американского населенного пункта Каталина Футхилс, штат Аризона, и провела там два дня. Об этом сообщает WWNYTV.

Хозяйка дома была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как из туалета вылезла рептилия. Оказалось, что это плетевидный полоз. Американка отметила, что хотя подобные происшествия случаются достаточно редко, змеи могут проникать в камеры септических систем и даже попадать таким образом в дома из других домов.

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Специалистам потребовалось более двух дней на извлечение змеи. На записи, сделанной сотрудниками службы змееловов «Rattlesnake Solutions», видно, как прожившая там два дня рептилия была извлечена из унитаза в доме женщины. Они отметили, что змея была не рада перспективе покинуть новое жилище.

Плетевидный полоз — змея из семейства ужеобразных, длиной от 1,6 до 2,5 метра, обитающая в Северной Америке. У нее короткая голова, стройное туловище и длинный хвост, напоминающий кнут, с окраской от коричневой до розовой. Этот дневной хищник обитает в разных биотопах, от пустынь до сельскохозяйственных угодий, и питается ящерицами, змеями, птицами и мелкими млекопитающими.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok по имени Кристина рассказала, что сходила в туалет, не заметив притаившуюся в унитазе змею. На снятых ею кадрах видно, как полутораметровая змея рода пантерофис, не двигаясь, лежит в чаше унитаза.

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    Алиса Дмитриева
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