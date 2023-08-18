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05:39, 18 августа 2023Среда обитания

Единственный целый дом в уничтоженном пожаром городе на Гавайях попал на видео

В уничтоженном пожаром городе Лахайна на Гавайях уцелел один дом
СюжетЛесные пожары:

Мощные лесные пожары полностью уничтожили туристический город Лахайна на Гавайских островах. Полностью уцелел только один дом, кадры с постройкой опубликованы на сайте гавайского департамента земельных и природных ресурсов.

Попавший на видео единственный неразрушенный особняк стоит посреди сгоревших домов, деревьев и почерневшей из-за огня земли. Постройка располагается на берегу, в нескольких метрах от воды. В пожаре не пострадала даже облицовка: дом остался полностью белым. Препарированный рядом с ним автомобиль также не получил повреждений.

Ущерб от уничтожения Лахайны оценивается в 3,2 миллиарда долларов. За несколько часов пожар уничтожил территорию площадью 13 квадратных километров, в общей сложности пострадало 2,2 тысячи строений. Восстановление инфраструктуры идет недостаточно быстрыми темпами, а экономические потери усугубляются отсутствием туристов.

Ранее президент США Джон Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров.

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    Александра Качан
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