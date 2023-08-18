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21:34, 18 августа 2023Спорт

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Рубин» со счетом 2:1 обыграл дома «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Рубин» обыграл дома «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «Рубина» отличились Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. Единственный мяч самарской команды забил Бенхамин Гарре.

После четырех туров казанский клуб занимал 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав два очка. «Крылья Советов» расположились на пятой строчке с восьмью баллами в активе.

В следующем туре «Рубин» примет на своем стадионе московское «Динамо» 26 августа. «Крылья Советов» днем позже сыграет дома с «Балтикой».

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    Ксения Курашкина
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