Россиянам сообщили о росте реальных доходов

ЦМАКП: реальные доходы россиян увеличились на 3,9% с января по май 2023 года

С января по май реальные доходы россиян (за вычетом инфляции) увеличились на 3,9 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на обзор социально-экономического положения Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

За этот период времени реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей с учетом инфляции) выросли на 4,7 процента в годовом выражении, а реальные зарплаты (за вычетом инфляции) — на 6 процентов. Прирост реальных доходов населения во многом объясняется низкой базой начала прошлого года. Так, в январе-мае 2022 года в России наблюдался высокий уровень инфляции. Своего пика рост потребительских цен достиг в апреле, когда показатель составил 17,83 процента.

В стране по-прежнему на высоком уровне остается предрасположенность граждан к бедности. Так, согласно данным аналитиков, доля россиян, которым не хватает денежных средств на продукты питания или хватает только на них, но не на одежду и обувь, по итогам 2022 года сократилась на 10 процентных пунктов — с 40 до 30 процентов.

Риски попадания в ситуацию «предбедности» оставались особенно высокими в гостиничном и ресторанном бизнесе, административной деятельности, образовании, сельском хозяйстве и в сфере операций с недвижимым имуществом. В этих сегментах средняя зарплата находится на уровне трех МРОТ или ниже.

Июньский опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более половины россиян (53 процента) сочли свое материальное положение средним, а свыше четверти (26 процентов) назвали его хорошим. В то же время почти каждый пятый гражданин (19 процентов) заявил об определенных финансовых трудностях и счел свое материальное положение плохим.