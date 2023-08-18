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05:13, 18 августа 2023Забота о себе

Психолог назвал причины неудовлетворенности сексом

Психолог Сазонов предупредил, что нельзя использовать секс как манипуляцию

Фото: VGstockstudio/ Shutterstock / Fotodom

Нельзя использовать секс как манипуляцию, так как это вызовет отторжение интимной жизни, предупредил психолог Владислав Сазонов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие причины неудовлетворенности сексом.

Если не учитывать психологические аспекты и нужды партнеров, секс может стать источником проблем, говорит психолог. Это происходит, например, в тех случаях, когда у супругов различные ожидания и потребности. Если один из партнеров хочет более активной сексуальной жизни и экспериментов, а другой настроен консервативно, разногласия и недопонимание неизбежны.

Если партнеры не разговаривают о своих сексуальных желаниях, ожиданиях и предпочтениях, это может создать проблемы. Недостаток открытости может привести к недопониманию и недовольству

Владислав Сазоновпсихолог

По словам Сазонова, эректильная дисфункция или низкое либидо могут повлиять на самооценку партнеров и вызвать чувства негодования и разочарования.

Еще одна проблема, по мнению психолога, возникает, когда интимные отношения используют в качестве инструмента контроля. Если один партнер пытается манипулировать другим с помощью секса, это может создать дисбаланс в отношениях и нарушить доверие.

Если один партнер желает чаще участвовать в сексе, чем другой, из-за различий в сексуальной потребности или обстоятельствах (например, стресс, усталость), это может вызвать разногласия и чувство недовольства

Владислав Сазоновпсихолог
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Сазонов также предупредил, что секс без эмоциональной глубины и близости может привести к ощущению пустоты и незначимости. С другой стороны, по его словам, если у партнеров есть другие неурегулированные проблемы в отношениях, секс может превратиться в способ ухода от проблем, что лишь усугубит ситуацию.

«Если один из супругов постоянно сравнивает свою сексуальную жизнь с жизнью других пар, это может вызвать недовольство и негативное отношение к текущим отношениям», — подвел итог психолог.

Ранее психолог Марианна Джонсон назвала идеальное время для секса. Им, по ее совам, оказалось утро.

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    Вера Владзиевская
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