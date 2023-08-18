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07:07, 18 августа 2023Забота о себе

Назван способ корректно реагировать на неудачи партнера в постели

Коуч Шилдс назвала вопросы и предположения худшей реакцией на неудачу в сексе

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Если у партнера пропала эрекция во время секса, не следует спрашивать его о причине произошедшего, считает секс-коуч Милли Шилдс. Ее способ корректно реагировать на такую ситуацию приводит HuffPost.

Шилдс назвала вопрос «Это из-за меня?» худшей реакцией на неудачу партнера в постели. Также, по ее словам, не следует делать предположений о других причинах случившегося. «Это только добавит стресса в ситуацию и может подорвать доверие к вам другого человека», — предупредила Шилдс.

Коуч отметила, что потеря эрекции во время секса чаще всего не является признаком серьезных проблем и происходит из-за тревоги, беспокойства или по другим причинам. «Сделайте вдох, а затем убедите партнера, что вам необязательно заниматься сексом прямо здесь и сейчас. Вы можете подождать час или около того, а потом посмотреть, как будет складываться ситуация», — посоветовала Шилдс.

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Специалистка добавила, что в большинстве случаев подобные проблемы проходят сами собой и не требуют вмешательства специалистов. Обратиться к врачу следует, если ситуация часто повторяется.

Ранее секс-коуч Евгения Морозова посоветовала при однократной неудаче мужчины в постели не заострять на ней внимание. По словам Морозовой, первое, в чем нуждается мужчина в такой ситуации, — это понимание и терпение.

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    Екатерина Улитина
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