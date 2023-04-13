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05:01, 13 апреля 2023Забота о себе

Женщинам раскрыли корректные способы отреагировать на неудачу мужчины в постели

Секс-коуч Морозова: при неудаче мужчины в сексе лучше не заострять на ней внимание

Фото: Unsplash

При однократной неудаче мужчины в постели лучше всего не заострять на ней внимание, считает секс-коуч Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. Некоторые другие способы корректно отреагировать на неловкую ситуацию она раскрыла женщинам в беседе с «Лентой.ру».

Морозова объяснила, что разочаровать женщину в постели — один из самых сильных мужских страхов. Что бы ни спровоцировало эректильную дисфункцию — возраст, болезнь, стресс, тревожность, алкоголь или другие факторы — это сильно ударяет по самооценке мужчины. У некоторых из них даже может развиться синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), добавила коуч.

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По словам Морозовой, первое, в чем нуждается мужчина при неудаче в сексе, — это понимание и терпение.

Упреки, насмешки или ярко выраженное недовольство женщины, может ранить психику мужчины и лишь усугубить ситуацию, поэтому правильнее всего отнестись к ситуации с пониманием. Когда это разовая история, не стоит заострять на ней внимание. Если же проблемы с потенцией случаются постоянно, лучше деликатно предложить партнеру обратиться к специалисту, например, сходить к психотерапевту или проверить здоровье

Евгения Морозовасекс-коуч

Морозова также призвала женщин не принимать мужскую неудачу в постели на свой счет и не сомневаться в собственной сексуальной привлекательности. Она отметила, что проблемы с эрекцией могут быть следствием перевозбуждения мужчины или страха не удовлетворить партнершу. В этой ситуации лучше воздержаться от жалости, неуместного юмора и шуток — поддержка и принятие помогут партнеру расслабиться.

Ранее врачи-урологи назвали самую опасную позу в сексе. Поза обратной наездницы, в которой находящаяся сверху женщина разворачивается в сторону ног мужчины, может привести к перелому пениса.

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Наталья Обрядина
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