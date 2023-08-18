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11:49, 18 августа 2023Мир

Нидерланды рассказали об обсуждении следующих шагов по F-16 для Украины

Глава МО Нидерландов: в ЕС обсуждают следующие шаги по поставкам F-16 на Украину
СюжетМинобороны:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды ведут диалог с коллегами по Европейскому союзу (ЕС) по вопросу поставок истребителей F-16 Украине. Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава Минобороны заявила, что приветствует решение США по F-16. По словам Оллонгрен, расчистка пути для поставки истребителей Вашингтоном позволит довести обучение украинских пилотов до конца.

«Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами, чтобы принять решение о следующих шагах», — рассказала она.

Ранее власти США разрешили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Точные сроки поставок не приводятся, однако Киев направил список из 32 пилотов, которые уже якобы готовы к обучению на истребителях.

В Совете Федерации уже отреагировали на согласие США передать истребители F-16, принадлежащие Дании и Нидерландам, на Украину. По мнению сенатора Алексея Пушкова, это решение — политически значимый, но символический шаг.

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    Варвара Кошечкина
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