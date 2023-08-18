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09:42, 18 августа 2023Из жизни

Редкая двухметровая акула приплыла в гавань и попала на видео

Cornwall Live: голубая акула приплыла к гавани в Великобритании

Редкая двухметровая акула приплыла в гавань Ньюлин в британском графстве Корнуолл и удивила местного жителя. Морская хищница попала на видео, на которое обратило внимание издание Cornwall Live.

Ставший очевидцем произошедшего Уильям Харви рассказал, что заметил голубую акулу, которая плавала у причала. Британец пояснил, что в этой гавани можно наблюдать множество диких животных, включая дельфинов и тюленей, но такая встреча стала для него сюрпризом.

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Голубые акулы часто плавают в проливе Ла-Манш с июня по октябрь, но, как правило, они держатся на расстоянии не менее 16 километров от берега.

Представители Wildlife Trust сообщили, что голубые акулы питаются мелкой рыбой и кальмарами. Они могут охотиться на рыб, обитающих возле морского дна. Их замечали на глубинах до 350 метров. К берегу эти хищники приближаются очень редко.

Голубые акулы отличаются металлически-синим окрасом на спине и белым — на брюхе, а также характерными длинными передними плавниками. Крупнейший экземпляр, когда-либо пойманный в британских водах, весил 116 килограммов и был 2,7 метра в длину.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и вцепилась ему в ногу. После нападения ему помог находившийся на пляже очевидец, который наложил жгут на рану, чтобы остановить кровотечение.

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    Алиса Дмитриева
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