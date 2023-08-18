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23:46, 18 августа 2023Мир

В США заявили о нежелании Вашингтона создавать аналог НАТО в Азии

Белый дом: США не ставят целью создание аналога НАТО в Азии

Фото: Jürgen Fromme / firo Sportphoto / Global Look Press

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление Салливан сделал на брифинге.

«Мы не ставим прямо такой цели — создание трехстороннего альянса в качестве финальной задачи», — подчеркнул американский представитель. По его словам, «это совершенно точно не НАТО на Тихом океане».

18 августа в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Ранее США, Япония и Южная Корея заявили, что готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от российских энергоносителей. Также главы государств договорились продолжать оказывать поддержку Украине, вводя «чувствительные санкции» против России.

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    Марина Совина
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