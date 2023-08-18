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13:32, 18 августа 2023Наука и техника

Средиземноморские привычки связали с большей продолжительностью жизни

Mayo Clinic Proceedings: средиземноморские привычки связали с защитой от рака

Фото: Unsplash

Ученые из Мадридского автономного университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана связали средиземноморские привычки с большей продолжительностью жизни. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Mayo Clinic Proceedings, средиземноморская диета в сочетании с физической и социальной активностью способна снизить риск рака и защитить от многих других заболеваний.

Авторы проанализировали данные о питании и здоровье 110 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Участников разделили на три группы в зависимости от их пищевых привычек и активности: в первой испытуемые потребляли продукты средиземноморской диеты, включая фрукты и цельные злаки; во второй добровольцы соблюдали диету, а также правила приема пищи, включая ограничение употребления соли и полезных напитков; в третьей был упор на диету и физические упражнения, отдых, регулярный сон и социальную активность.

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Спустя девять лет специалисты снова рассмотрели показатели состояния здоровья участников. Среди исследуемой популяции 4247 не дожили до конца исследования, среди них 2401 человек — из-за рака, а 731 — из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

В конечном итоге исследователи обнаружили, что испытуемые со средиземноморскими привычками имели на 29 процентов больше шансов на более продолжительную жизнь и на 28 процентов выше вероятность не закончить свою жизнь из-за рака. Наиболее высокая корреляция наблюдалась для третьей группы. Кроме того, такие участники реже испытывали инсульт или инфаркт.

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    Елена Апазиди
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