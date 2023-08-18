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19:13, 18 августа 2023Интернет и СМИ

МИД России включил в стоп-лист журналистов «Би-би-си» и The Guardian

МИД РФ включил в стоп-лист журналистов британских СМИ «Би-би-си» и The Guardian

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Министерство иностранных дел (МИД) РФ включило в стоп-лист ряд журналистов британских СМИ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В перечень был добавлен ряд представителей таких изданий как «Би-би-си», The Guardian и The Daily Telegraph. В МИД РФ заявили, что включенные в список представители прессы причастны к созданию антироссийских материалов и распространению недостоверной информации о России.

В заявлении подчеркивается, что такое решение было принято «в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров».

Ранее сообщалось, что в стоп-лист также добавили британских политиков и представителей силовых структур. Всего перечень пополнили 54 лицами. В МИД указали, что работа над расширением стоп-листа в ответ на действия британских властей будет продолжена.

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    Маргарита Щигарева
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