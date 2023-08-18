Россия внесла в стоп-лист политиков и силовиков Великобритании

Россия внесла в стоп-лист политиков и представителей силовых структур Британии

Россия внесла в стоп-лист политиков и представителей силовых структур, профессионального юридического сообщества Великобритании. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

«В обновленный перечень, в частности, вошли активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер и ответственная за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди», — говорится в заявлении ведомства.

В санкционный список также включен прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан и руководство британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners. В МИД отметили, что работа над расширением стоп-листа в ответ на действия британских властей будет продолжена.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на новых 14 позиций. В санкционный лист внесли министра просвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову, ограничения затронули политтехнолога Тимофея Сергейцева, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева и главу Адыгеи Мурата Кумпилова.