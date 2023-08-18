В США обвинили союзников Украины в провале контрнаступления ВСУ

Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты западные союзники Киева

Ответственность за неудачи украинских войск в ходе контрнаступления лежит на западных союзниках Киева, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Он обратил внимание, что наступление Украины длится уже три месяца, однако сейчас ничто не указывает на возможные существенные изменения, которые могут повлиять на ход операции. «Складывается ощущение, что мы вернулись к войне на изнурение», — отметил Деттмер.

Он подчеркнул, что ожидания западных страны насчет контрнаступления Киева оказались завышенными. По словам обозревателя, украинский конфликт может «истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения».

Ранее бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в провале контрнаступления Украины. По его мнению, украинская армия не может достичь значительных успехов в ходе операции из-за политики президента, направленной на отсрочку победы России.