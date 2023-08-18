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13:25, 18 августа 2023Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал украинского бизнесмена за финансирование ВСУ

В Москве суд заочно арестовал владельца «Хортицы» Черняка за финансирование ВСУ
Евгений Черняк

Евгений Черняк. Фото: Wikimedia

Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортица» и «Первак», за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Решение принято по ходатайству следственных органов России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он должен быть взят под стражу сроком на два месяца с момента задержания в России либо в случае его экстрадиции в страну.

Черняк объявлен в розыск. Его данные появились в базе розыска МВД России. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года он перевел ВСУ более 500 миллионов рублей для совершения террористических актов в России. Также бизнесмен в июне приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

Следователи задержали двух его доверенных лиц, также причастных к финансированию ВСУ.

10 июля Черняк был внесен в список экстремистов и террористов.

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    Любовь Ширижик
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