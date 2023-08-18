Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 18 августа 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

Пленный сержант ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Скоропада рассказал РИА Новости, как его сослуживцы попытались добить его из миномета.

После окончания военного училища во Львове его отправили в Житомир, где он поступил на службу в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Оттуда его подразделение выдвинулось на донецкое направление.

Прибыв в Донбасс, Скоропада оказался под Марьинкой, где его подразделению приказали выдвинуться на передний край и рыть окопы. «Долго отказывались от этого, потому что там есть позиция 37 — там постоянно кто-то либо 200, либо 300», — рассказал младший сержант.

Материалы по теме:
Украина ждет от Израиля современное оружие. Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
Украина ждет от Израиля современное оружие.Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
12 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
15 лет назад грузинские войска вошли в Южную Осетию. Как Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру?
15 лет назад грузинские войска вошли в Южную Осетию.Как Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру?
8 августа 2023

Затем позицию атаковали российские военные, Скоропада получил ранение и решил сдаться в плен. Российские солдаты начали оказывать ему первую помощь, однако затем позицию атаковал дрон ВСУ.

«Я так думаю, мои видели, что я в плену, но специально так сделали, чтобы я ничего не выдал россиянам», — рассказал пленный. Затем по ним ударил украинский миномет, но не смог нанести серьезного урона.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России «перемалывает» элитные части ВСУ на первой линии обороны в районе села Работино на запорожском направлении. Он уточнил, что ВС РФ накрывают ВСУ артиллерийским и минометным огнем, идут стрелковые бои.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили график праздничных и выходных дней в 2024 году. Когда и сколько будут отдыхать россияне?

    Названа самая популярная валюта для сбережений среди россиян

    Французы предложили вариант разрешения конфликта на Украине

    Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

    На покинувшую Россию актрису Дапкунайте подали в суд из-за жилья в Москве

    Памфилова заявила о ненужности в России западной демократии

    Путин посетит Казахстан осенью

    Модели сняли видео в секс-костюмах у достопримечательности и вызвали гнев в сети

    Украинский пленный рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

    Украинский БПЛА атаковал комбинат по переработке зерна в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости