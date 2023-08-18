Украинский пленный рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

Пленный сержант ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета

Попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Скоропада рассказал РИА Новости, как его сослуживцы попытались добить его из миномета.

После окончания военного училища во Львове его отправили в Житомир, где он поступил на службу в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Оттуда его подразделение выдвинулось на донецкое направление.

Прибыв в Донбасс, Скоропада оказался под Марьинкой, где его подразделению приказали выдвинуться на передний край и рыть окопы. «Долго отказывались от этого, потому что там есть позиция 37 — там постоянно кто-то либо 200, либо 300», — рассказал младший сержант.

Затем позицию атаковали российские военные, Скоропада получил ранение и решил сдаться в плен. Российские солдаты начали оказывать ему первую помощь, однако затем позицию атаковал дрон ВСУ.

«Я так думаю, мои видели, что я в плену, но специально так сделали, чтобы я ничего не выдал россиянам», — рассказал пленный. Затем по ним ударил украинский миномет, но не смог нанести серьезного урона.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что армия России «перемалывает» элитные части ВСУ на первой линии обороны в районе села Работино на запорожском направлении. Он уточнил, что ВС РФ накрывают ВСУ артиллерийским и минометным огнем, идут стрелковые бои.