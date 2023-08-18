Очевидец описал уничтоженный над Москвой беспилотник

Очевидец рассказал, что сбитый над Москвой дрон напоминал небольшой вертолет

Сбитый над Москвой дрон был белого цвета и напоминал по звуку и очертаниями небольшой вертолет. Уничтоженный беспилотник описал один из очевидцев, рассказ которого опубликовал Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, примерные размеры дрона составляли 1,5 метра на 1,5 метра. Аппарат пролетел весь Кутузовский проспект, после чего упал. Затем произошла вспышка, а через три секунды последовал взрыв.

Новая атака на Москву с помощью дрона произошла 18 августа. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Его обломки упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной. В результате произошло обрушение павильона на площади 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что уничтоженный беспилотник попытался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья около четырех утра. Сейчас на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.