Россияне потеряли полмиллиарда рублей из-за отказов в шенгенских визах

Российские туристы потеряли 5,5 миллиона евро из-за отказов в шенгенских визах

Россияне потеряли больше полумиллиарда рублей (5,5 миллиона евро) из-за отказов в выдаче шенгенских виз в 2022 году, сообщил портал SchengenVisaInfo.

Согласно исследованию, Россия оказалась на втором месте среди стран, жители которых чаще всего обращались за визами в Европейский союз — всего эксперты насчитали 687 тысяч заявлений. В тройку лидеров также вошли Турция (778 тысяч заявок) и Индия (672 тысячи).

Причем уровень отказов в шенгенских визах для россиян оказался самым низким в этой тройке — десять процентов. Гражданам Турции и Индии не дали визы в 15 и 18 процентах случаев соответственно.

Портал уточнил, что большинство заявителей из третьих стран, в том числе из России, оплачивают визовый сбор в размере 80 евро (около 8,2 тысячи рублей по курсу на 18 августа). В случае отказа в выдаче визы эта сумма не возвращается. Таким образом, только за подачу заявлений на шенген россияне потратили 55 миллионов евро, турки — 62,2 миллиона, а индийцы — 53,7 миллиона.

Специалисты посчитали, что разрешение на въезд не получили 68,7 тысячи россиян, а совокупные потери туристов, которым не выдали шенген, составили около 5,5 миллиона евро (более 557 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что россиянина лишили финской шенгенской визы и выдворили из Норвегии. Туриста обвинили в нарушении европейского закона из-за того, что в первый визит он отправился в Германию, а не в Финляндию. Россиянин заявил, что задержавшие его полицейские исказили данные о его перемещениях в докладе.

