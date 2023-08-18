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12:50, 18 августа 2023Россия

Памфилова высказалась о задержании сопредседателя движения «Голос»

Памфилова понадеялась на объективное разбирательство в деле Мельконьянца

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась о задержании сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца. Ее комментарий на ситуацию опубликовали «Ведомости» в Telegram-канале.

17 августа правоохранители задержали юриста. Адвокат Михаил Бирюков пояснил, что Мельконьянца допросили в Следственном комитете России (СКР) в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО.

«Мне очень хочется надеяться, что разберутся объективно», — сказала председатель ЦИК. Памфилова отметила, что профессиональная критика со стороны Мельконьянца иногда помогала.

До этого сообщалось, что силовики провели обыски в восьми регионах России у 14 соратников сопредседателя «Голоса», в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Бывший исполнительный директор движения «Голос-Урал» Наталья Гусева стала фигуранткой уголовного дела за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

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    Анна Щербакова
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