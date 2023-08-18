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12:17, 18 августа 2023Мир

Вучич отверг возможность изоляции Сербии

Президент Вучич заявил, что Сербия никогда не будет изолирована

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич на фоне возможного обострения внешнеполитического давления заявил, что страна никогда не будет изолирована. Такую возможность он отверг в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам сербского лидера, Белград попробует сохранить свою позицию по антироссийским санкциям. «Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы», — отметил Вучич. При этом он подчеркнул, что в случае невозможности соблюдения принципов власти должны пояснить народу, что у них не хватает для этого сил.

Глава страны также напомнил, что «слушает уже 10 лет» про возможные попытки изолировать сербское руководство. «Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать, мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегка», — пояснил Вучич.

Ранее Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. По мнению президента, ожидания стран Запада, что поставки вооружений помогут Украине одержать победу, не оправдались. Так как Россию не получается одолеть на поле боя, он ожидает введения новых санкций, что скажется и на Сербии.

В начале августа Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины на фоне вооруженного конфликта на Украине.

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    Варвара Кошечкина
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