Захарова призвала бойцов ВСУ повернуть оружие против Киева или капитулировать

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала украинских военнослужащих, осознавших «преступную сущность» киевского руководства, повернуть оружие против него или капитулировать перед армией России. Ее комментарий об украинском кризисе приводится на сайте ведомства.

«Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками», — сказала она.

В таком случае, подчеркнула Захарова, бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет гарантировано достойное гуманное отношение.

По ее словам, попытка нанести удар по центру Москвы с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подтверждает преступную сущность киевских властей.

Утром 18 августа стало известно о попытке украинского беспилотника атаковать российскую столицу. БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны, его обломки упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной.