Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о трансфере Захаряна

Тренер Альгуасиль заявил, что Захаряна было бы разумнее купить до начала сезона

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль высказался о покупке полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«У нас уже есть хорошая молодежь. Я сосредотачиваюсь на тех, кто находится в моем распоряжении. Но, конечно, было бы разумнее, если бы сделка закрылась до начала сезона», — заявил специалист.

Ранее 18 августа пресс-служба испанской команды анонсировала прибытие хавбека в Испанию. В клубе подчеркнули, что приезд в Сан-Себастьян не будет означать подписания контракта в тот же день. Когда это произойдет, в «Реале Сосьедад» не уточнили.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.