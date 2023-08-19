Мурал с изображением Сергея Есенина закрасили в Харькове

В Харькове закрасили мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина

Мурал с изображением известного русского поэта Сергея Есенина в Харькове закрасили. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

На размещенном в сети видеоролике запечатлено, как изображение Есенина, расположенное на одноименной улице в Харькове, постепенно скрывается под слоем белой краски.

Борьба с памятниками советским и российским деятелям и переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К 2022 году по приказу властей страны было снесено более 2,5 тысячи монументов и изменено название 900 населенных пунктов и 50 тысяч улиц.

Ранее, в частности, министерство культуры Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Указ об изменении статуса памятников подписал глава Минкульта Александр Ткаченко. Это решение принято в соответствии со статьями 5 и 14 Закона Украины «Об охране культурного наследия».