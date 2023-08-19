В России проверят обоснованность цен на мясо птицы

ФАС проверит оптово-отпускные цены на мясо птицы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, для чего направила соответствующие запросы трем крупнейшим производителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также служба запросила информацию относительно ценообразования на корма для животных и ветеринарные препараты. После анализа полученных данных и при наличии оснований ФАС примет решение о принятии мер реагирования.

Двум производителям мяса птицы служба выдала предписания по результатам сделок на рынке.

11 августа о начале проверки ФАС обоснованности роста стоимости свинины и курицы у российских производителей сообщила на заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко.

Торговые сети получают от поставщиков уведомления о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа, рассказала замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Например, о подорожании своей продукции уведомил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже сообщали, что повысили цены «на 5-8 процентов в зависимости от выпускаемого ассортимента».