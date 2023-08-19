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13:19, 19 августа 2023Спорт

Стало известно о конфликте Мбаппе с президентом ПСЖ

L’Équipe: президент ПСЖ Аль-Хелайфи заявил, что Мбаппе больше не сыграет за клуб

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Стало известно о конфликте нападающего Килиана Мбаппе с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи. Об этом сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe.

8 августа форвард встретился с Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

8 августа Foot Mercato сообщил, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также сообщалось, что в случае, если игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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    Андрей Стрельцов
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