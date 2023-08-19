Опасность нештатной ситуации для «Луны-25» оценили

Эксперт Максимовский: нештатную ситуацию «Луны-25» можно исправить с Земли

Нештатная ситуация на борту автоматической межпланетной станции «Луна-25» может быть связана со сбоем программы, считает эксперт космической отрасли, научный журналист Владимир Максимовский. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, в какие сроки получится решить проблему.

«Чтобы перейти на нужную орбиту для поиска места посадки, на что было отведено два-три дня, поступает команда. Но что-то, видимо, случилось — или не прошла команда, или это необходимые двигали не отработали столько, сколько нужно. Если программа сбоит, это плохо, если это просто такой момент, что надо дополнительную функцию сделать, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы не было программной ошибки», — объяснил он.

По словам собеседника «Ленты.ру», проблему с программой можно решить достаточно быстро. Он считает, что специалисты успеют сделать это до посадки, которая запланирована на понедельник, 21 августа.

«На Земле есть, на чем это пробовать. Есть специальный аппарат, на котором это все проверяется, и тогда уже передается команда на настоящий автомат», — сказал эксперт.

Также Владимир Максимовский допустил, что станция может прилуниться позже запланированной даты.

«Мы можем вращаться вокруг нее, не расходуя лишнего топлива, довольно долго. Просто мы имеем в виду, вдруг мы раньше индийцев там сядем, но уж как получится. В этом смысле нас никто не торопит и у нас столько времени, сколько у нас запасов топлива. И они, и мы имеем свою цель. Мы никакие не конкуренты, просто могло так получиться, что мы сядем раньше. Нам это было бы приятно, потому что после почти полувекового перерыва мы бы оказались в довольно выгодном месте. Но ничего не произойдет, если потратить лишние сутки, выявить причину, отработать ее на Земле и дать уже такую установку, которая будет точной», — заключил он.

19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами.

Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса.

Одна из главных задач «Луны-25» — отработать технологию мягкой посадки на поверхность небесного тела. Аппарат должен прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса естественного спутника Земли. Ученые полагают, что это место богато залежами водяного льда.