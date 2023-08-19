«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 4:0 в матче РПЛ

«Сочи» одержал разгромную победу над «Ростовом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 4:0. Первый мяч на 16-й минуте забил полузащитник Мартин Крамарич. На 28-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Лука Джорджевич. На 69-й минуте Крамарич сделал дубль. На 76-й минуте гол забил защитник Юрий Медведев.

После пяти матчей «Сочи» занимает девятое место, набрав шесть очков. «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе семь очков.

В следующем туре «Сочи» примет московский «Локомотив» 27 августа. «Ростов» днем ранее в гостях сыграет с «Пари Нижним Новгородом».