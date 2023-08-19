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11:33, 19 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киевской области

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожаре в районе Кольцевой дороги

Фото: РИА Новости

В Киевской области на территории промзоны в районе Кольцевой дороги прогремели взрывы, после которых начался пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

В свою очередь, Telegram-канал издания «Страна» сообщил, что взрыв произошел возле торгового центра в районе Софиевской Борщаговки. Также были опубликованы кадры, на которых видно поднимающийся в воздух дым и слышно взрывы.

Ранее сообщалось о взрывах в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире на западе Украины.

Кроме того, в ночь на 19 августа была объявлена воздушная тревога в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

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    Константин Лысяков
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