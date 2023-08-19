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00:44, 19 августа 2023Бывший СССР

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Roman Baluk / Reuters

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, в также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что украинская армия потеряла в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.

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    Марина Совина
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