В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, в также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что украинская армия потеряла в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.