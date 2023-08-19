На Украине сообщили о взрывах на западе страны

«Зеркало недели»: в нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы

В нескольких городах на западе Украины прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

Отмечается, что взрывы произошли в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили три пункта боепитания подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское Донецкой народной республики. В военном ведомстве также отчитались об успешном отражении трех атак ВСУ на донецком направлении за сутки.

15 августа российские войска нанесли высокоточный удар по промышленным объектам на Украине. Как заявили в Минобороны России, в результате военно-промышленному комплексу страны был причинен значительный ущерб.