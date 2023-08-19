Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:13, 19 августа 2023Наука и техника

Военный рассказал о преимуществе новых снарядов для зенитной артиллерии

Военный эксперт Матвийчук: новые снаряды для зенитной артиллерии более точны

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерии смогут более точно поражать цели в воздухе, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о преимуществах этих боеприпасов, а также объяснил суть их работы.

«Летит самолет, и перед тем, как по нему стрелять, зенитная артиллерия делает упреждение. Они высчитывают курсовую скорость, наклон и тому подобное. Снаряд должен подорваться именно под целью или над целью, чтобы своей фугасной частью поразить данный самолет. Эту боевую часть хотят сделать управляемой, чтобы поражение было более вероятным и более мощным», — сказал он.

Как рассказал РИА Новости источник, российские военные получат новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерийской машины ЗАК-23Э и глубоко модернизированной автоматической зенитной установки ЗУ-23АЭ.

Собеседник агентства уточнил, что эти боеприпасы позволят уничтожать малогабаритные дроны. Также они эффективны против пехоты в укрытиях — снаряд взрывается в момент пролета над траншеей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил перспективы переговоров между Россией и Западом. Почему ЕС и НАТО не хотят идти на контакт с Москвой?

    Военный рассказал о преимуществе новых снарядов для зенитной артиллерии

    Блогер рассказала о запрещенных в Испании именах для детей

    Стало известно о завершении обучения ВСУ управлению танками Abrams в ФРГ

    В Германии рассказали о слабом месте ВСУ

    Россиян предупредили о подорожании двух видов алкоголя

    Загитова пожаловалась на преследование со стороны фаната

    Нейроны занимающихся вместе танцоров синхронизировались

    Уничтожение американского БТР российским «Ланцетом» в Запорожье сняли на видео

    В Госдуме предложили выдавать сертификат на жилье за рождение пятого ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости