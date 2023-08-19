Военный рассказал о преимуществе новых снарядов для зенитной артиллерии

Военный эксперт Матвийчук: новые снаряды для зенитной артиллерии более точны

Новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерии смогут более точно поражать цели в воздухе, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о преимуществах этих боеприпасов, а также объяснил суть их работы.

«Летит самолет, и перед тем, как по нему стрелять, зенитная артиллерия делает упреждение. Они высчитывают курсовую скорость, наклон и тому подобное. Снаряд должен подорваться именно под целью или над целью, чтобы своей фугасной частью поразить данный самолет. Эту боевую часть хотят сделать управляемой, чтобы поражение было более вероятным и более мощным», — сказал он.

Как рассказал РИА Новости источник, российские военные получат новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерийской машины ЗАК-23Э и глубоко модернизированной автоматической зенитной установки ЗУ-23АЭ.

Собеседник агентства уточнил, что эти боеприпасы позволят уничтожать малогабаритные дроны. Также они эффективны против пехоты в укрытиях — снаряд взрывается в момент пролета над траншеей.