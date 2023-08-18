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09:03, 18 августа 2023Наука и техника

Стало известно о планах оснастить зенитную артиллерию новыми снарядами

РИА: зенитный комплекс ЗАК-23Э может получить снаряды с управляемым подрывом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Зенитная артиллерийская машина ЗАК-23Э и глубоко модернизированная автоматическая зенитная установка ЗУ-23АЭ могут получить новейшие боеприпасы. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По его словам, новые снаряды с управляемым подрывом позволят гарантированно уничтожать малогабаритные дроны. Также они эффективны против пехоты в укрытиях — снаряд взрывается в момент пролета над траншеей.

В феврале в ходе международной выставки вооружений International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) публике был представлен новый осколочно-фугасный зажигательный снаряд — боеприпас ЗУОФ23, который многократно превосходит по эффективности штатный выстрел и является качественным шагом в развитии таких снарядов за счет применения дистанционного управляемого подрыва.

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    Марина Совина
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