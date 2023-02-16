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10:45, 16 февраля 2023Наука и техника

Россия впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина

«Ростех» впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Ростех» впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает госкорпорация.

Отмечается, что СВЧ «предназначена для поражения на поле боя наиболее важных целей, в том числе находящихся за пределами дальности эффективного огня автоматического стрелкового оружия».

«Конструкция винтовки разработана с учетом современных требований к эргономике оружия подобного класса, что позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков, а также возможности использования широкого спектра боевой экипировки», — уверяют в «Ростехе».

Кроме этого, в ходе выставки международной выставки вооружений International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля, российская госкорпорация покажет управляемую ракету «Изделие 305Э», комплекс «Планшет-А» и малогабаритный реактивный огнемет МРО-А.

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Также в ходе выставки будет представлен, в частности, 30-миллиметровый осколочно-фугасный зажигательный снаряд — боеприпас ЗУОФ23, который «многократно превосходит по эффективности штатный выстрел и является качественным шагом в развитии таких снарядов за счет применения дистанционного управляемого подрыва».

В феврале в «Ростехе» рассказали о разработке управляемых боеприпасов с почти стопроцентной точностью поражения.

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Иван Потапов
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