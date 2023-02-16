Россия впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина

«Ростех» впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина

«Ростех» впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает госкорпорация.

Отмечается, что СВЧ «предназначена для поражения на поле боя наиболее важных целей, в том числе находящихся за пределами дальности эффективного огня автоматического стрелкового оружия».

«Конструкция винтовки разработана с учетом современных требований к эргономике оружия подобного класса, что позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков, а также возможности использования широкого спектра боевой экипировки», — уверяют в «Ростехе».

Кроме этого, в ходе выставки международной выставки вооружений International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля, российская госкорпорация покажет управляемую ракету «Изделие 305Э», комплекс «Планшет-А» и малогабаритный реактивный огнемет МРО-А.

Также в ходе выставки будет представлен, в частности, 30-миллиметровый осколочно-фугасный зажигательный снаряд — боеприпас ЗУОФ23, который «многократно превосходит по эффективности штатный выстрел и является качественным шагом в развитии таких снарядов за счет применения дистанционного управляемого подрыва».

В феврале в «Ростехе» рассказали о разработке управляемых боеприпасов с почти стопроцентной точностью поражения.