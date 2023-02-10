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04:25, 10 февраля 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал о разработке боеприпасов со стопроцентной точностью поражения

«Ростех» рассказал о разработке управляемых боеприпасов с почти 100% точностью поражения

Фото: Сергей Булкин/news.ru / Global Look Press

В России разрабатываются новые образцы высокоточного оружия. Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации «Ростех».

В компании отметили, что, среди прочего, ведутся работы над управляемыми боеприпасами с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам. Такие снаряды позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно.

Также в «Ростехе» пояснили, что основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для этих боеприпасов «удобной целью».

7 февраля стало известно, что в России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов. Среди прочего, в разы увеличился выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Эти снаряды способны с высокой точностью поражать малоразмерные подвижные цели, в том числе танки НАТО, что ранее было доказано на практике.

Снаряд «Краснополь» эксплуатируется армией с 1986 года. Для наведения снаряда на цель требуется ручное целеуказание лазерным дальномером либо подсветка цели с беспилотника «Орлан».

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Марина Совина
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