Захарова заявила об искусственном наращивании конфликта в Африке

Захарова: РФ фиксирует план Лондона использовать в Африке украинских диверсантов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке службой внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) украинского диверсионного отряда для отправки в Африку. По ее словам, Лондон занимается искусственным наращиванием конфликтного потенциала на южном континенте, передают РИА Новости.

«С учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира», — сказала Захарова.

Представитель российского МИДа добавила, что Великобритания подобными способами пытается зацепиться за колониальное наследие, не желая говорить с африканскими странами на равных и считая допустимым вмешиваться в их внутренние дела.

«В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада. За реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы», — объяснила Мария Захарова.

О планах направит на южный континент специально обученный британскими спецслужбами украинский отряд диверсантов стало известно 16 августа. В Минобороны Украины отобрали 100 бойцов с опытом сражения на «восточном фронте». Командовать подразделением в Африке будет офицер ГУР Украины Виталий Пращук, ранее задействованный в «успешных ликвидаций» и в операциях MI6 в Зимбабве.

Целью отряда является препятствование сотрудничеству России и Африки. Украинскому подразделению поручено ликвидировать лидеров стран южного континента, которые ориентированы на взаимодействие с РФ, а также организовывать диверсии на объектах инфраструктуры.