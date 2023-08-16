В Африку направят украинский отряд для диверсий. Как борьба с Россией вышла на новый уровень и при чем здесь MI6?

РИА Новости: MI6 подготовила к отправке в Африку украинский отряд для диверсий

Служба внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) обучила и подготовила к отправке в Африку «диверсионно-карательный отряд», состоящий из украинских военнослужащих. Такими сведениями поделился с РИА Новости военно-дипломатический источник.

Создание подобного отряда обусловлено тем, что Великобританию беспокоит тесное сотрудничество России со странами африканского континента, и она считает необходимым этому противодействовать. Служба безопасности и главное управление разведки Министерства обороны Украины отобрали 100 бойцов, которые имеют опыт сражения на «восточном фронте». Набор по просьбе Лондона Киев организовал в июле 2023 года.

Британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России Военно-дипломатический источник РИА Новости

Запад неоднократно оказывал давление на африканские страны, призывая «выбрать лагерь» и «правильных» союзников, выступив против России. Очередную попытку Европа предприняла накануне саммита Россия — Африка, когда ЕС вынуждал лидеров государств отказаться от поездки в РФ. Тогда, по словам посла по особым поручениям российского МИД Олега Озерова, страны отказались выполнить требования Запада.

Время прибытия из Украины в Африку назначено

Украинские военные, по задумке Киева и Лондона, должны прибыть на африканский континент в течение второй половины августа. Для этого в украинском порту Измаил зафрахтовали гражданское судно, которое в конце пути высадит бойцов в городе Омдурман (Республика Судан).

Европа в основном представлена на южном континенте французскими военнослужащими, с ними напрямую связывают путчи в Западной Африке, которым дали отдельное название — «мятежный пояс». С 2020 по 2023 год сменилась власть в Мали, Гвинее, Судане, Буркина-Фасо (там в 2022-м произошли сразу два военных переворота), большинство событий сопровождались антифранцузскими лозунгами. Недавний переворот в Нигере, где люди вышли на улицы с российскими флагами, и вовсе называют концом французского влияния на континенте.

Кто исполнит волю властей Украины и MI6 во главе отряда

Командовать подразделением в Африке будет офицер ГУР Украины Виталий Пращук. Вероятно, выбор пал на него, так как он имеет опыт «успешных ликвидаций» и ранее участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.

Задачи украинского отряда в Африке

Говорящее название отряда украинских военнослужащих подразумевает, что бойцы будут заниматься организацией диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки. Но этим их обязанности не ограничатся.

Целью отряда является препятствование распространению российского влияния в Африке и установлению сотрудничества между странами. Поэтому подразделению поручили ликвидацию местных лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с РФ.

О возможном тесном взаимодействии Киева с MI6 можно судить по тому, что глава британской разведки Ричард Мур в июле анонсировал контрнаступление ВСУ, будучи осведомленным о возможностях Украины и ее военной подготовке к этому событию. Тогда Мур выразил уверенность, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией.