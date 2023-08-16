Раскрыты сроки отправления украинского отряда для борьбы с Россией в Африку

Отряд Украины отправят в Африку для борьбы с влиянием России в середине августа

Отряд, состоящий из военных Украины, в течение второй половины августа отправят судном из порта Измаил в Африку, чтобы бороться с российским влиянием на континенте. Бойцы обучены службой внешнеполитической разведки Великобритании (MI6), отмечает военно-дипломатический источник, передает РИА Новости.

Помимо противодействия сотрудничеству России и Африки, по словам источника, перед отрядом стоит задача ликвидировать лидеров африканских стран, которые лояльно настроены к РФ.

«Отправка членов подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном в город Омдурман (Республика Судан)», — добавил собеседник агентства.

Среди других задач украинских военных в Африке называется организация диверсий на объектах инфраструктуры на континенте. Служба безопасности и главное управление разведки Минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 военных с опытом на «восточном фронте».